Barış Terkoğlu yazmıştı... MHP'den '154 kişilik liste' üzerine açıklama: Yine hedef gösterdiler!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 23:10

Güncelleme: 22.07.2024 - 23:10

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu bugünkü yazısında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin avukatları İbrahim Ethem Yiğit ve Çağrı Can Pak'ın Sinan Ateş davası üzerinden partiyi eleştiren siyasetçi, hukukçu ve gazetecilerden oluşan 154 kişinin listesini mahkemeye sunduğunu ortaya çıkarmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, söz konusu durum üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yıldız yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türk Devletine siyasi olarak işgalci, ekonomik olarak sömürgeci, kültürel olarak asimilasyoncu iftirasını atan bölücü hainlerle seçimler dahil her türlü yol arkadaşlığı yapan gazeteci,akademisyen gibi sıfatlar taşıyan etki ajanlarının

Ülkücü - Milliyetçi Harekete karşı sergiledikleri saldırgan tutumu dikkatle izliyoruz.

Bunlarla hukuk önünde hesaplaşacağız .

Bir kez daha tekrar ediyoruz,

Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi bu kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan, Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir.”