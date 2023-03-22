Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'dan yeni kitap: "Sır kapısını çok yakında açıyoruz”

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 18:15

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 18:15

Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, yeni kitap çıkarıyor.

Pehlivan ve Terkoğlu yeni kitaplarının tanıtımını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Pehlivan paylaştığı tanıtım videosuna “Sır kapısını çok yakında açıyoruz” notunu düşerken Terkoğlu ise “Yola çıktık... Geliyoruz!” ifadesini kullandı.

Sır kapısını çok yakında açıyoruz… pic.twitter.com/SlC2YNlgrk — Barış Pehlivan (@barispehlivan) March 22, 2023





Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından hazırlanan tanıtım videosunda, rapçi Fuat’ın kitap tanıtımına özel hazırladığı şarkı yer aldı.

Pehlivan ve Terkoğlu’nun da yer aldığı tanıtım videosunda şu ifadeler kullanıldı:

"Karanlık bir öykü anlatıyoruz. İnsanların korkularını yenmek lazım. Onun camları kırılacak ve o aslında olduğu gibi görünmeye başlayacak. Konuşulmayanı aslında konuşulur hâle getireceğiz. Değiştirebileceğime inandığım için yazıyorum. Bizzat içindeki insanlar bize bunu anlattı. Ama birilerinin o vitrindekinin aslında öyle olmadığını göstermek için oraya taş atması lazım."

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın yazdığı diğer kitaplar:

Mahrem: Gizli Belgelerde Türkiye'nin Sırları (2015)

Metastaz (2019)

Metastaz 2: Cendere (2020)