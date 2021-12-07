Barış Yarkadaş, polisin genci darbettiği görüntüleri paylaştı
Eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Aydın Efeler’de; polis ve bekçinin, bir genci darbettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş; Aydın’ın Efeler ilçesinde kaydedildiğini belirttiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Yarkadaş’ın paylaştığı görüntülerde bekçi, motosiklet kullanan gence; “Öldürürüm, öldürürüm. Alkollüsün onu kullanıyorsun, gebereceksin" dedi.
Bir polisin ise genci darbettiği görüldü.
Yarkadaş görüntüleri, şu notla paylaştı:
"Bu videoyu Aydın’da yaşayan bir yurttaşımız yolladı. Yer; Aydın Efeler Orta Mahalle… Polis ve bekçi, bir genci tokatlıyor. Polis bir süre sonra geri geliyor ve gence 'Seni öldürürüm' diyor. İşkence sokağa taşınmış… Polisteki cürete bakın. Hukukun kalmadığını bildiği için rahat!"
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