Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na ağır ifadeler: Liboş liboş konuşuyor

Yayınlanma: 11.09.2023 - 22:36

Güncelleme: 11.09.2023 - 22:36

TV100'de yayınlanan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programına katılan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ve İBB Başkanı Erkrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışına ilişkin konuştu.

'ADNAN BEKER'LE İLGİLİ YORUM YAPMADI'

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Yarkadaş, Yarkadaş "CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki kutlamalara katıldım. Kutlamalardan önce Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Kendisiyle sohbetimizden izlenim aktaracağım. İYİ Parti'nin CHP'ye tutumunu yakından izlediğini gördüm. Kılıçdaroğlu, Adnan Beker'in tv100'de yaptığı konuşmayı öğrenmiş, izlemiş. Bununla ilgili yorum yapmadı ama çok memnun olmadığını hissettim" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

Seçim sonrası 'değişim' çıkışı yapan İmamoğlu'nu hedef alan Yarkadaş, "Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler! CHP’yi değiştirecekmiş. Neyi değiştireceksin CHP’de? Liboş bir tarife. CHP devrimcidir. Liboş liboş konuşuyor" dedi.