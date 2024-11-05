Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini vurduktan sonra intihar eden polis öldü

Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:43

Güncelleme: 05.11.2024 - 12:43

Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi’ndeki bir pastanede iddiaya göre; polis Muhammed Kürşad Daniyar, bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti. Eskikanbur, Daniyar’ın barışma teklifini reddetti.

Bunun üzerine Daniyar, beylik tabancasını çıkarıp Eskikanbur’u tehdit etti. Eskikanbur, çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu. Peşinden giden Muhammed Kürşad Daniyar, Eskikanbur’u başından tabancayla vurup, katletti. Daniyar aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Daniyar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.

Entübe edilen Muhammed Kürşad Daniyar, tedavi gördüğü hastanede bugün öldü. Daniyar’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.