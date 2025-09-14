Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

14.09.2025 14:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Gediz-Uşak karayolunun 2. kilometresinde Batuhan Dayı yönetimindeki 43 AFJ 042 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak sürüklendi ve bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Batuhan Dayı’nın cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlgili Konular: #kaza #Motorsiklet