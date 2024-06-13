Bariyerlere çarpan otomobil asılı kaldı: 3 yaralı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 23:06

Güncelleme: 13.06.2024 - 23:08

Feci kaza, Beyşehir Seydişehir kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 32 AAV 019 plakalı otomobil, Beyşehir’den Seydişehir istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Ön sağ tekerleği yerinden kopan ve arka tekerlekleri bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü ile eşi Z.K. ve 2 yaşındaki kızı B.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.