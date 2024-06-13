Bariyerlere çarpan otomobil asılı kaldı: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin bariyerlere çarparak asılı kaldığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 23:06
Bariyerlere çarpan otomobil asılı kaldı: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Beyşehir Seydişehir kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 32 AAV 019 plakalı otomobil, Beyşehir’den Seydişehir istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Ön sağ tekerleği yerinden kopan ve arka tekerlekleri bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü ile eşi Z.K. ve 2 yaşındaki kızı B.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


konya haberleri

İlgili Haberler

Yer Konya... 28 yaşındaki kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu

Yer Konya... 28 yaşındaki kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu
Konya'da 25 milyon TL'lik vurgun!

Konya'da 25 milyon TL'lik vurgun!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler