Yer Konya... 28 yaşındaki kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu
Konya’da araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün gece saat 01.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki 42 EAG 07 plakalı araç içerisinde 28 yaşındaki Funda K.’yi komşuları göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Komşuları kendi araçları ile yaralı Funda K.’yi Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri Funda K.’nin yaralı olarak bulunduğu araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede olay sonrası hastaneye geldiği iddia edilen Funda K.’nin erkek arkadaşı T.U. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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