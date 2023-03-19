Özgür Özel'den iddialı çıkış: Sağ açığa Yavaş, sol açığa İmamoğlu geldi; İnce aday olsa da kazanacağız

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 22:08

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 22:08

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere hazırlanırken Cumhurbaşkanı ve milletvekili aday adaylığı çalışmaları da devam ediyor. Birçok parti ve ittifak adaylarını açıklarken 'ön seçim'le aday seçilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak ediliyor.

'İNCE ADAY OLSA DA KAZANACAĞIZ'

Konuya ilişkin katıldığı Habertürk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Muharrem İnce'nin aday olmasını saygıyla karşılıyoruz, partisi tarafından aday olması yönünde irade ortaya konuldu, başarılar diliyoruz. Ben her şartta, Sayın İnce aday da olsa bu seçimi ilk turda ve açık bir farkla kazanacağımıza inanıyorum, bunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

'YARDIMCILIK TAAHHÜDÜMÜZ'

Özel, Cumhurbaşkanı yardımcılığında ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili de konuştu. Özel, "Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı bizim taahhüdümüz. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş için çoklu formüllerimiz var. Halkımız merak etmesin" dedi.

'İKTİDARA YAKIN ANKETLER DE SIÇRAMAYI GÖSTERİYOR'

Millet İttifakı'nın oy oranlarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Özel, "Hepimizin beklentisinin üzerinde bir sinerji oldu. Krizin çözülmesi tatlıya bağlanması, 6 partinin bir takım oluşturması heyecan oluşturdu. Son anda 2 flaş transfer yapılmasıyla da büyük bir moral buldu herkes. Sağ açığa Yavaş, sol açığa İmamoğlu geldi. Anketlerde o sıçrama görülüyor. En son bir araştırmada Kemal Bey 10 puanla önde gözüküyordu. Bazı anketlerde 4, bazılarında 6 veya 8 puan önde. İktidara yakın anket kuruluşları da bu sıçramayı gösteriyor" diye konuştu.