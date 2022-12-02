Barlar sokağındaki kavgada yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Elinde 'testereyle' gelmiş!
Eskişehir'de, barlar sokağında 2 grubun silahlı kavgasında 2 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Gruplardan birindeki şüphelinin, elinde motorlu testereyle geldiği, diğerinin de eğlence mekanından çıkarken tabancayla ateş ettiği görüldü.
Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde, 'barlar sokağı' olarak bilinen Vural Sokak'ta, 22 Kasım'da 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
A.G., iddiaya göre, belinden çıkardığı tabancayla R.A. ile kardeşi Ş.A.'yı bacaklarından vurdu ve yanındaki arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.
Yaralı kardeşler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kavgaya karışanların A.G., K.B. ve İ.D. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
'TESTERE' İLE GELMİŞ
Öte yandan kavga anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Gruplardan birindeki şüphelinin, elinde motorlu testereyle olay yerine geldiği, diğerinin ise eğlence mekanından çıkarken tabancayla ateş ettiği anlar görüntülerde yer aldı. Soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım
- 6’lı masaya ilk itiraz
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Son görüntüsü ortaya çıktı...
- Düşüşe geçtiler
- 'Aday konuşmayın'
- Camdaki Kız 'Uzan ailesinin' hikâyesi mi? Yanıt geldi
- İYİ Parti'den Beşar Esad adımı
- Tüm yurdu esir alacak...
- Atalay 'kırmızı çizgimizdir' diyerek rakam verdi