Barlar sokağındaki kavgada yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Elinde 'testereyle' gelmiş!

02 Aralık 2022 Cuma, 15:41

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde, 'barlar sokağı' olarak bilinen Vural Sokak'ta, 22 Kasım'da 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

A.G., iddiaya göre, belinden çıkardığı tabancayla R.A. ile kardeşi Ş.A.'yı bacaklarından vurdu ve yanındaki arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

Yaralı kardeşler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kavgaya karışanların A.G., K.B. ve İ.D. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'TESTERE' İLE GELMİŞ

Öte yandan kavga anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Gruplardan birindeki şüphelinin, elinde motorlu testereyle olay yerine geldiği, diğerinin ise eğlence mekanından çıkarken tabancayla ateş ettiği anlar görüntülerde yer aldı. Soruşturma sürüyor.