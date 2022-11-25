Eskişehir'de barlar sokağında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

25 Kasım 2022 Cuma, 17:02

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki barda, gece 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokakta devam eden tartışma, kavgaya dönüşürken, 4 kişi yaralandı.

İhbarla adrese gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şüphelilerin yere düşen kişiye tekme atıp, saldırdığı görüldü. Soruşturma sürüyor.



