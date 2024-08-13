Barodan Instagram yasağını eleştiren yurttaşın tutuklanmasına tepki

İzmir Barosu bir Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında konuşan bir kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklamada, "Toplumdaki kişileri susturmaya ve onlara gözdağı vermeye yönelik verilen orantısız, hukuksuz tutuklamaya; 'alıkoymaya' derhal son verin. Yasalara uyun!" denildi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:36
Barodan Instagram yasağını eleştiren yurttaşın tutuklanmasına tepki
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında Instagram'a getirilen erişim engeli hakkındaki soru üzerine hükümeti eleştiren Dilruba Y.’nin  tutuklanmasına İzmir Barosu’ndan tepki geldi. 

“Saray yargısı değil bağımsız yargı istiyoruz!” başlıklı yapılan açıklamada “Eleştiriye tahammülü olmayan iktidar… İfade özgürlüğü elinden alınan insanlar… ve tek adam rejiminde geçerli olan kanunsuz cezalar… Yargılama olmaksızın cezalandırmanın yolu olarak verilen “tutuklama” kararlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Bugün İzmir’de bir kişi sokak röportajında sadece düşüncelerini ifade ettiği için tutuklandı.  Hatırlatırız ki uygulamanın aksine; “tutuklama” bir ceza yaptırımı değil, çok sıkı şartların varlığı halinde uygulanabilecek bir güvenlik tedbiridir. Toplumdaki kişileri susturmaya ve onlara gözdağı vermeye yönelik verilen orantısız, hukuksuz tutuklamaya; “alıkoymaya” derhal son verin! Yasalara uyun!” ifadelerini kullanıldı.


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