Barolar Birliği'nde seçim maratonu başladı

05 Aralık 2021 Pazar, 12:10

TBB’nin 36. Olağan Genel Kurulu’nda bugün seçim yapılıyor. Mevcut Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve dün genel kurulda konuşabilmek için aday olan Mardin Barosu delegesi Medeni Ayhan’ın yarıştığı seçimde saat 10:00’da başlayan oylama işlemi saat 17:00’de bitecek.

TBB Genel Kurulu’nda, 348 delegenin oy kullanması için dokuz kabin ve üç sandık kuruldu. Feyzioğlu, oylamanın ilk başladığı saatlerde 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Feyzioğlu’nun listesinde Ağrı Barosu Başkanı Mehmet Salih Aydın, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, eski Isparta Barosu Başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir, Bitlis Barosu Başkanı Fuat Özgül, Giresun Barosu delegesi Gültekin Uzunalioğlu, Tokat Barosu Başkanı Melih Yardımcı, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar ve Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentür, yönetim kurulu adayları arasında yer aldı.

Sağkan’ın listesinde ise Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, eski Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi, Şırnak Barosu delegesi Ali Bayram, Ankara Barosu delegesi İsmail Cumhur Bozkurt, yönetim kurulu adayları oldu.

TBB Yönetim Kurulu üyeliğine aday olan baro başkanlarının, seçilmeleri halinde başkanlık görevini bırakması gerekiyor. Avukatlık Kanunu’nun 96’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasına göre, görevi bırakan baro başkanının yerine baro yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından kalan süreyi tamamlamak üzere yeni baro başkanı seçilecek.