Barolardan uyarı: 'Kişi iktidarı fetişleştirildi'
İzmir Barosu’nun Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda “Faşizmin Hedefinde; Barolar ve Avukatlar” etkinliği düzenlendi.
Panelde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, “2007’den 2017’ye kadar geçen süreçte iktidarın kişiselleştirilmesi yönünde ciddi adımlar atıldı. 2017 değişikliği ise bu sürecin zirvesi oldu; kişi iktidarının fetişleştirilmesi anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.
CHP Milletvekili Av. Mahmut Tanal ise “Avukatların yalnızca bireylerin değil, toplumun sesi, adaletin vicdanı ve hukukun güvencesi olduğunu belirterek, “Biz susarsak, halkın haklarını da kaybederiz” dedi
Etiketler: #İzmir Barosu #avukat #İstanbul Barosu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- ‘MEB’den on binlerce öğretmene sürgün kararı’
- Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: 2 şehit
- Hayal Köseoğlu'ndan 'seks kaseti' açıklaması
- Bahçeli'den 'İmralı' çağrısı
- Akaryakıta gizli zam yüzde 17'ye dayandı...
- 'Akın Gürlek' davası ertelendi!
- AKP ve MHP oyları eriyor mu?
- İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
- The Economist: İmamoğlu cezaevinden çıkacak mı?