Barolardan uyarı: 'Kişi iktidarı fetişleştirildi'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2025 - 04:00

Panelde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, “2007’den 2017’ye kadar geçen süreçte iktidarın kişiselleştirilmesi yönünde ciddi adımlar atıldı. 2017 değişikliği ise bu sürecin zirvesi oldu; kişi iktidarının fetişleştirilmesi anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Av. Mahmut Tanal ise “Avukatların yalnızca bireylerin değil, toplumun sesi, adaletin vicdanı ve hukukun güvencesi olduğunu belirterek, “Biz susarsak, halkın haklarını da kaybederiz” dedi