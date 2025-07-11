Barrack’tan SDG uyarısı: 'Tehdit olmaya devam edecek'

Ankara büyükelçiliği görevine mayıs ayında başlayan ve ardından ABD’nin Suriye özel temsilciliğine atanan Tom Barrack, ABD’nin Ortadoğu diplomasisinde etkin rol oynuyor. Haftaya Lübnan temaslarıyla giren Barrack, ardından Şam’a geçerek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG’nin lideri Mazlum Abdi ile görüştü. Görüşmede SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyon süreci konuşuldu.

'TEK VATAN, TEK ORDU'

Barrack, görüşme sonrası Rudaw’a yaptığı değerlendirmede, Suriye hükümetinin SDG’ye “Tek vatan, tek millet, tek ordu ve tek hükümet” yolunu önerdiğini ancak SDG’nin bunu kabul etmekte yavaş davrandığını dile getirdi. Barrack, “Onlara tavsiyem bu süreci hızlandırmalarıdır. Tek bir yol var, o yol da Şam'dır” sözlerini kullandı. Barrack ayrıca Suriye’de de Irak’taki gibi bir özerk Kürt bölgesi olup olamayacağı sorusuna, “Sorun şu ki, tüm bu ülkelerde federalizmin işlemediğini ve bir devlet içinde bağımsız bir devlet kurulamayacağını gördük” yanıtını verdi.

ŞARA HÜKÜMETİNE TAM ONAY

Barrack, Associated Press’e verdiği demeçte ise Suriye hükümetine ve Suriye ordusuna güveninin tam olduğunu dile getirdi. Suriye hükümetinin SDG’nin entegrasyonu için örgüte çok sayıda seçenek sunduğunu belirten Barrack, SDG’yi daha hızlı davranmaya davet etti. Barrack Suriye'de bulunan bin 300 ABD askerinin geri çekilmesi konusunda ise aceleci davranmayacaklarını söyledi.

ENTEGRASYON NASIL OLACAK?

Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart 2025’te imzalanan anlaşmaya göre 100 bini aşkın silahlı SDG’li Suriye ordusuna entegre olacak. Ancak bu entegrasyonun bir blok halinde ve toplu bir şekilde mi yoksa bireysel bir şekilde mi olacağı konusunda anlaşılamıyor. Türkiye SDG'nin bir blok olarak entegre olmasını istemiyor.

'SÖYLEM ÖNEMLİ DEĞİL'

Emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu entegrasyon konusunu ve Barrack’ın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. “ABD büyükelçisi veya merkezi hükümet ne söylerse söylesin, SDG, kendi varlığını ABD’nin desteğiyle sürdürmeye devam edecek” değerlendirmesinde bulunan Loğoğlu, SDG’nin hem Suriye’ye hem de Türkiye’ye tehdit olmaya devam edeceğini ifade etti.

FİLİSTİN ÖRNEĞİ VERDİ

Bir taraftan PKK’nın silah bırakma süreci ve beraberindeki gelişmelerin de takip edilmesi gerektiğini belirten Loğoğlu, “Suriye’nin kuzeyinde düzenli bir ordu var. Hem İsrail hem ABD bölgedeki Kürt varlıklarını kaşımaya devam edecekler. Nasıl ki 1948’den beri halledilmeyen Filistin sorunu varsa ona ek olarak hem ABD’nin hem de İsrail’in gücünü gerektirecek bölgesel bir Kürt sorunu yaratma girişimleri görüyoruz” şeklinde konuştu.