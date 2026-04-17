Barselona’da kritik temaslar: Özel, Sanchez ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısına katılmak üzere geldiği Barselona’da, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Japonya Temsilciler Üyesi Junya Ogawa, İtalya Demokrat Parti Sekreteri Elly Schlein ve Hollanda İşçi Partisi Yeşil Sol İttifakı Lideri Jesse Klaver ile görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak’ın (PA) ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik’in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısına katılmak üzere dün İspanya’nın Barselona kentine gitti.

Dünyanın farklı ülkelerinden 4 bini aşkın ilerici lider, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantı kapsamında, CHP Lideri Özel, yarın katılımcılara hitap edecek.

Bugün toplantının düzenlendiği Gran Via Fuar’na giden Özel ve beraberindeki CHP heyeti, burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Özel, sırasıyla Japonya Temsilciler Üyesi Junya Ogawa, İtalya Demokrat Parti (PD) Sekreteri Elly Schlein ve Hollanda İşçi Partisi Yeşil Sol İttifakı Lideri Jesse Klaver ile bir araya geldi.

Ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de bir araya gelen Özel, karşılaştıklarında birbirine sarılırken, bir süre sohbet etti.

Görüşmelerde Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti.

Görüşme sonunda Özel, tüm liderlere Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözlerinin ve portresinin yer aldığı madalyon hediye etti.