Bartın'da 13 yaşındaki çocuğun 36 kişi tarafından istismarı: 'Yaşını bildikleri halde organize hareket ettiler'

Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu G.Ö'yü cinsel istismara maruz bırakan 26 kişi hakkında Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Yaşları 22 ile 50 arasında değişen 26 sanık hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre savcılığın tespitlerinde; sanıkların çocuğu ikişer, üçerli gruplar halinde, dönüşümlü ve zincirleme olarak istismar ettikleri belirlendi. İddianamede, bazı sanıkların çocuğu menfaat karşılığı başka kişilerle de ilişkiye zorladığına dikkat çekildi.

'YAŞINI BİLMİYORLARDI' SAVUNMASI ÇÜRÜDÜ

Sanıklar ifadelerinde suçlamaları reddederek, çocuğun kendisini 18-19 yaşında tanıttığını öne sürdü. Ancak savcılık bu savunmayı reddetti. İddianamede; Amasra’nın küçük bir yerleşim yeri olduğu, çocuğun fiziki görünümü itibarıyla yaşının küçüklüğünün herkesçe anlaşılabileceği ve sanıkların bunu bilerek eylemlerine devam ettiği vurgulandı.

Dosyadaki sosyal medya yazışmaları ve telefon kayıtları da sanıkların "İlişki yaşanmadı" iddialarını yalanlarken, suçun maddi delillerle sabit olduğunu ortaya koydu. Hazırlanan iddianamede, 26 sanık hakkında 94,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesinde, 13 yaşındaki G.Ö. adlı kız çocuğunun, yaşları 22 ile 50 arasında değişen 36 kişi tarafından sistematik olarak cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Çocuğun durumu psikolog eşliğinde anlatmasının ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, aralarında suça sürüklenen çocuklarla birlikte esnafın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Sanıkların sosyal medya ve telefon üzerinden çocukla iletişim kurduğu ve çocuğu birbirlerine yönlendirerek gruplar halinde istismar ettikleri belirlenmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 33 kişi tutuklanmış; biri çocuk, üç kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.