Bartın’da 13 yaşındaki çocuk 36 kişi tarafından istismara maruz kalmıştı… İddianame tamamlandı

T24’ten Can Öztürk, Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun sistematik şekilde istismar edilmesine ilişkin hazırlanan iddianameye ulaştı.

İddianamede şüphelilerin ve avukatlarının savunmaları dikkat çekti.

Bir şüpheli avukatı, “Instagram’a 18 yaşından küçük kişiler giremez” diyerek müvekkilinin “maddi hataya düştüğünü” savunurken, savcılık ise mağdurun yaşının açık şekilde anlaşılabileceğini belirterek bu ifadelerin “suçtan kurtulmaya yönelik” olduğunu değerlendirdi.

“19 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Bartın Amasra’da 13 yaşındaki G.Ö.’nün çok sayıda kişi tarafından istismar edilmesine ilişkin hazırlanan iddianamede şüphelilerin savunmaları ve savcılığın değerlendirmeleri ortaya çıktı.

Şüpheli faillerden biri ifadesinde G.Ö. ile yaklaşık 3-3,5 aydır tanıştığını, iki ya da üç kez görüştüklerini söyledi.

Şüpheli, aralarında cinsel içerikli konuşma ya da ilişki olmadığını öne sürerek, mağdurun kendisine 19 yaşında olduğunu söylediğini iddia etti.

AVUKATTAN “INSTAGRAM” SAVUNMASI

Sulh ceza hâkimliğinde savunma yapan bir şüpheli avukatı ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

Avukat, mağdurla iletişimin Instagram üzerinden kurulduğunu belirterek, “Bu platforma şahısların üye olabilmesi için 18 yaş sınırı vardır, bu nedenle müvekkilimin maddi hataya düşmesi kaçınılmazdır” dedi.

Savunmada ayrıca mağdurun kendisini “17 yaşında” tanıttığı, cinsel konuşmaları başlatanın mağdur olduğu ve şüphelinin de 16 yaşında olduğu öne sürüldü.

SAVCILIK: “ZİNCİRLEME İSTİSMAR TESPİT EDİLDİ”

Savcılık ise dosya kapsamında toplanan deliller doğrultusunda mağdurun sistematik şekilde istismar edildiğinin açık olduğunu belirtti.

Şüphelilerin “yaşını bilmiyorduk” yönündeki ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilirken, bazı faillerin mağdurun yaşını bilmelerine rağmen istismara devam ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Savcılık değerlendirmesinde, “Şüphelilerin mağduru en az bir kez istismar ettikleri, ardından yakın çevreleriyle birlikte birden fazla kişi olacak şekilde istismarı sürdürdükleri belirlendi” denildi.

“13 YAŞINDA OLDUĞU AÇIKÇA ANLAŞILABİLİR”

İddianamede mağdurun 13 yaşında olduğunun kolaylıkla anlaşılabileceği vurgulandı.

Savcılık, mağdurun fizyolojik gelişimi, konuşmaları ve davranışları dikkate alındığında yaşının küçük olduğunun açık olduğunu belirterek, “Şüphelilerin kimseye görünmeden buluşmaları ve resmi mercilerden kaçınmaları, eylemlerinin suç olduğunu bildikleri halde devam ettiklerini göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.