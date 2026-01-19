Bartın'da kar yağışı: 65 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Bartın kent merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Kar kalınlığı iç kesimlerde 1 metreye yaklaştı.

Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 65 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 57 iş makinesi ve 100 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN TATİL VE YASAK KARARI

Bartın Valiliği tarafından kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, malul ve hamile personelin bugün idari izinli sayılmasına karar verildi.

Açıklamada ayrıca, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 08.00'den 20 Ocak 2026 Salı günü saat 08.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

İLÇE BAĞLANTI YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kastamonu Pınarbaşı kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bartın-Ulus Kastamonu Pınarbaşı ilçe bağlantı yolunun bütün araçlara trafiğe kapatıldığı açıklandı. Ulaşımın Karabük Eflani yolundan yapılacağı belirtildi.