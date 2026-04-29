Bartın'da öğrencileri taşıyan halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var

29.04.2026 11:44:00
Bartın'da belediye halk otobüsü bir otomobilin üzerine devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 44'ü üniversite öğrencisi toplam 46 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Bartın Üniversitesi'ne öğrenci taşıyan H.K. yönetimindeki özel halk otobüsü, Kutlubeyyazcılar kampüsü mevkisinde virajdan dönmek isterken kontrolden çıkıp İ.Ç. idaresindeki otomobilin üzerine devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

46 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücüler ile 44 üniversite öğrencisi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından tedbir ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen öğrencilerden 12'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Beykoz'da feci kaza... Sürücü otomobile sıkıştı: 1'i ağır 12 yaralı Beykoz'da servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 12 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, Kaymakdonduran Caddesi kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Şanlıurfa'da 3 araçlık zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da otomobilin taklalar attığı kaza kamerada: Yaralılar var Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil, yol kenarında park halindeyken sürücüsünün hareket ettirdiği başka bir otomobile çarpıp, taklalar attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.