Bartın'da öğrencileri taşıyan halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kent merkezinden Bartın Üniversitesi'ne öğrenci taşıyan H.K. yönetimindeki özel halk otobüsü, Kutlubeyyazcılar kampüsü mevkisinde virajdan dönmek isterken kontrolden çıkıp İ.Ç. idaresindeki otomobilin üzerine devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
46 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücüler ile 44 üniversite öğrencisi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından tedbir ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen öğrencilerden 12'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.