Şanlıurfa'da 3 araçlık zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Günışığı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen üç otomobil, zincirlemeye kazaya karıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlardaki 8 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Demir (25) ve Mahmut Kılıç (55) ile kimliği tespit edilemeyen kadın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kondu.

Yaralılar, Ayşegül Baydilli (23), Ebru Demir (22), İbrahim Halil Yılmaz (30), İda Demir (50) ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.