Bartın maden faciasında eski TTK müdürüne soruşturma izni

Bartın'da 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin eski Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında soruşturma izni verildi.

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:43
Bartın maden faciasında eski TTK müdürüne soruşturma izni
Abone Ol google-news

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Ayrıca 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. 

DİĞER DURUŞMA 13 ŞUBAT'TA

Diğer 19 sanığın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi. Yargılama aşamasında, 5 duruşma görüldü. Duruşmalarda sanıklar savunmalarını yaparken, tanıkların bir kısmı da ifade verdi. Tanıkların dinlenmeye devam edileceği 6'ncı duruşma, 13 Şubat'ta görülecek.

Öte yandan Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada isimleri geçmeyen eski TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma izni istedi. Bunun üzerine soruşturma izni veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi. Savcılık, izin yazısı sonrası 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırladı

İddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunacağı öğrenildi. İddianamenin mevcut yürütülen yargılama dosyasına eklenip, eklenmeyeceğine mahkemenin incelemesi sonrası karar verilecek.


Bartın haberleri MAden faciası haberleri TTK haberleri

İlgili Haberler

Zonguldak'ta madende göçük: Yaşamını yitiren işçiye ilişkin acı ayrıntı ortaya çıktı!

Zonguldak'ta madende göçük: Yaşamını yitiren işçiye ilişkin acı ayrıntı ortaya çıktı!
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Ölü ve yaralı var!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Ölü ve yaralı var!
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Saat verildi... Artarak devam edecek

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Saat verildi... Artarak devam edecek
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu

Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Türkiye’deki Epstein yalısı

Türkiye’deki Epstein yalısı
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'

Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
14 Temmuz pavyonu, 15 Temmuz darbesi, 16 Temmuz devleti

14 Temmuz pavyonu, 15 Temmuz darbesi, 16 Temmuz devleti
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!