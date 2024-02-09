Bartın maden faciasında eski TTK müdürüne soruşturma izni

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:43

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:43

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Ayrıca 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi.

DİĞER DURUŞMA 13 ŞUBAT'TA

Diğer 19 sanığın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi. Yargılama aşamasında, 5 duruşma görüldü. Duruşmalarda sanıklar savunmalarını yaparken, tanıkların bir kısmı da ifade verdi. Tanıkların dinlenmeye devam edileceği 6'ncı duruşma, 13 Şubat'ta görülecek.

Öte yandan Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada isimleri geçmeyen eski TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma izni istedi. Bunun üzerine soruşturma izni veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi. Savcılık, izin yazısı sonrası 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırladı

İddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunacağı öğrenildi. İddianamenin mevcut yürütülen yargılama dosyasına eklenip, eklenmeyeceğine mahkemenin incelemesi sonrası karar verilecek.