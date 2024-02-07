Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 10 maden ocağı kapatıldı.
Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli'de 5 sahipsiz, merkez ilçede 2 sahipsiz ve 3 sahipli olmak üzere 10 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; 3 vinç, 3 vagon, hava kompresörü ve 135 metre rayın bulunduğu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.
Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Çağlayan'daki terör saldırısında yeni gelişme
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Hatay'daki 'itirafı' sonrası sessizliğini bozdu
- Çok sayıda gözaltı var!
- Deprem anmasında protesto edilmişti!
- Dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması
- Erdoğan ve Kurum hakkında suç duyurusu
- Deutsche Bank'tan yıl sonu dolar TL tahmini
- 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verilmiş!