Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 10 maden ocağı kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:20
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı
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Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli'de 5 sahipsiz, merkez ilçede 2 sahipsiz ve 3 sahipli olmak üzere 10 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; 3 vinç, 3 vagon, hava kompresörü ve 135 metre rayın bulunduğu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.

Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


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