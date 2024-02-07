Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:20

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:20

Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli'de 5 sahipsiz, merkez ilçede 2 sahipsiz ve 3 sahipli olmak üzere 10 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; 3 vinç, 3 vagon, hava kompresörü ve 135 metre rayın bulunduğu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.

Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.