Bartın'daki 40 kişinin yaralandığı kazada devrilen otobüsün şoförü tutuklandı

Rize’den Zonguldak’a seyir halindeyken Bartın’da devrilen yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı.

İHA
30 Kasım 2022 Çarşamba, 11:17
Bartın'daki 40 kişinin yaralandığı kazada devrilen otobüsün şoförü tutuklandı
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Rize’den Zonguldak’a seyir halinde olan M.E. (31) yönetimindeki plakalı yolcu otobüsü Bartın’ın Akçamescit köyünde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112, AFAD, Jandarma ve Emniyet ekibi sevk edildi. 40 kişinin yaralandığı kazada otobüs ağaçlara çarparak durabildi.

Otobüsteki yaralılar 112 ekiplerinin olay Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edilirken Jandarma ekiplerince gözaltına alınan otobüs şoförü M.E. ise sevk edildiği adli makamlarca, "Birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

 


Rize Bartın otobüs otobüs şoförü

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