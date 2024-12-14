Bartın’da asansörün düştüğü KYK’ye bağlı yurdun idaresi öğrencileri suçladı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

Yurt öğrencilerinin de bulunduğu duyuru grubundan bir yurt yöneticisinin attığı mesajda “Temiz vicdan sahibi siz değerli öğrencilerimize bilgi sahibi olasınız diye üç soru yöneltiyorum. Bu soruların cevabını uzmanlara sorarak veya yapay zekâ ve Google marifetiyle öğrenebilirsiniz. Bir, asansör düşer mi? İki, düştüğü iddia edilen asansörden yardım almadan çıkabilir misin? Üç, düştüğü iddia edilen asansöre düştüğünü iddia eden kişiden 30 saniye sonra başkası binip yukarı katlara çıkabilir mi” ifadeleri yer aldı.

"YALAN SÖYLÜYORLAR"

Sürece ilişkin Cumhuriyet’e konuşan bir öğrenci ise “Yalan söylüyorlar, arkadaşımız iki tane dilekçe yazdı, sürekli mesaj attı. Kayıtları da duruyor. Paylaştıkları görüntü de yalan. Asansörün içinde kamera olmasına rağmen içeriden görüntü paylaşmadılar. Paylaştıkları asansör de düşen asansör değil zaten. Yaklaşık 800 öğrencinin bulunduğu bir yurt grubumuz var bu öğrencilerin hemen hepsi şikâyetçi asansörlerden. Asansörün düştüğü çok açık, ancak bizi yalanlamakla uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.