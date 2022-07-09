Bartın'da denize giren genç boğuldu

Bartın'da denize giren genç boğuldu.

AA
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:10
Bartın'da denize giren genç boğuldu
Abone Ol google-news

Amasra ilçesindeki Akkonak köyü sahilinde denize giren Ömer Tosun (24), dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Çevredeki yurttaşlar tarafından sudan çıkarılan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitiren Tosun'un, arkadaşıyla Ankara'dan tatil için geldiği öğrenildi.


Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler