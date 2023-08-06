Bartın’da feci ölüm! Şelaleden atladı, 10 metre derinlikteki çamura saplanarak can verdi
Bartın’ın Yeşilkaya köyündeki Gergece şelalesine kayalıklardan atlaya Mustafa Eyidoğan (30), 10 metre derinlikte çamura sağlanarak boğuldu.
Olay, saat 19.00 sıralarında Gergece şelalesinde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte şelaleye giden Mustafa Eyidoğan kayalıklardan suya atladı. Eyidoğan’ın dışarıya çıkmaması üzerine arkadaşları tarafından bir süre arandı. Ancak bir sonuca ulaşamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇAMURA SAPLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU
Dalgıçlar şelaleye tüple girerek, yaklaşık 10 metre derinlikte çamura saplanmış şekilde Mustafa Eyidoğan’ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan Eyidoğan'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AB'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Şimşek'ten TÜİK Başkanı'na telefon!
- CHP'de 'değişim' tartışmasında yeni gelişme
- Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler!
- Diyanet'ten şeriatçı çıkışlar
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- Ünlü doktor önce bebeğini vurdu sonra intihar etti
- '2.5 milyon ölümle burun buruna kalır'
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem