Bartın’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 21:51

Güncelleme: 17.11.2023 - 21:51

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bahçecik köyünde meydana geldi. Karabük'ten Bartın yönüne giden Burak Dağcı (25) yönetimindeki 74 BY 084 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İlhan Şahin (38) idaresindeki 41 DY 610 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan sürücülerle birlikte Fatma Güngör (77), Ramazan Güngör (39) Mehmet Güngör (42) ve Nuran Cin (51) sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Güngör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Burak Dağcı yönetimindeki otomobilin Abdipaşa beldesinde bulunan Özel Rehabilitasyon merkezine ait servis aracı olduğu öğrenildi.