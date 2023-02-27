Bartın'da kapalı pazardaki tezgâhlar yandı: 1 gözaltı

Bartın'da, kapalı pazarda 3 kişiye ait tezgâhlar, yanarak kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:28
Bartın'da kapalı pazardaki tezgâhlar yandı: 1 gözaltı
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Kemerköprü Mahallesi'ndeki kapalı pazarda Mustafa Uslu, Selver Kaya ve Aysun Kartal'a ait meyve-sebze tezgâhlarında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Tezgâhlar, yangında kullanılamaz hale geldi. Polis ise kundaklama şüphesiyle M.K.'yi gözaltına aldı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

 


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