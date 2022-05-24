Bartın'da 'köpeğe cinsel istismar' davası: Sanık hakim karşısında

24 Mayıs 2022 Salı, 17:05

Bartın'da 'komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.D, tanıklar, Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile çeşitli hayvan hakları derneklerinin yetkilileri ve taraf avukatları katıldı.

'MASUMUM' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın eyleminin "cinsel saldırı ve tecavüz" olduğunun kamera kayıtlarıyla sabit olduğunu belirterek, M.D'nin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun "hayvanlara cinsel saldırı" ve "tecavüz" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.D. suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben masumum, suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Müşteki olarak davaya katılan avukatlar da video kaydında ve tanık beyanlarında sanığın cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun açık olduğunu ve mütalaaya katıldıklarını söyleyerek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yazılı savunma yapmak için ek süre istedi. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için 30 Haziran'a ertelendi.

Duruşma sonrası davaya katılan dernekler adına açıklama yapan Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği Başkan Vekili Diren Cevahir Şen, havyanlar için adalet istemeyi sürdüreceklerini dile getirerek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Bartın'da 26 Temmuz 2021'de M.D'nin (66) tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak jandarmaya şikayette bulunmuştu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından "hayvana cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Daha sonra serbest bırakılan M.D. adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmıştı. Önceki celsede, sanığın ev hapsinden muaf tutulmasına karar verilmişti.

Şüphelinin eyleminin, video görüntülerinden ve tanık beyanlarından "cinsel saldırı" niteliğinde olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, M.D'nin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır" maddesi gereğince cezalandırılması isteniyor.

YENİ YASA

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu, geçen yıl 14 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, önceki yasaya göre kabahat niteliğinde olan "hayvanlara işkence yapmak", "acımasız ve zalimce muamelede bulunmak", "hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak" ve "tecavüz etmek" fiilleri suç kapsamına alınmıştı.