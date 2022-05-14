Düzce'de bir 'baba', 3,5 ve 5 yaşındaki kız çocuklarına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Düzce’de, 3,5 ve 5 yaşlarında 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.M. tutuklandı. S.M.’nin daha önce de engelli erkek kardeşine cinsel istismarda bulunması nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.
Düzce’nin Körpeşler Mahallesi’nde meydana geldiği iddia edilen olayda, babaannelerinin doktora götürdüğü biri 3,5 diğeri 5 yaşında iki kız kardeşten 5 yaşında olanı, “Babam bizi acıtıyor” dedi. Durumdan şüphelenen doktor, polise haber verdi.
İki çocuk adli tıp kurumuna götürüldü. Çocukların cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gözaltına alınan S.M. ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
VELAYETİ BABAYA VERİLMİŞ
S.M.’nin daha önce engelli erkek kardeşine de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı ve bu sırada eşinin kendisini terk ettiği, mahkeme kararıyla iki küçük çocuğun velayetinin babaya verildiği öğrenildi.
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