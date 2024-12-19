Bartın’da laf atma kavgası: Kadın fenalaştı!

Bartın’ın en işlek caddelerinden olan Şadırvan’da laf atma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, bir kadın da fenalaştı.

Bartın’da laf atma kavgası: Kadın fenalaştı!
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İHA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 20:54

Edinilen bilgiye göre Bartın’ın Şadırvan Caddesi’nde seyir eden A.K. ile kendisine laf attığı ileri sürülen E.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine ise ortalık karıştı. Yola taşan kavga nedeniyle bir süre trafiğin kilitlendiği olayda bir kişi yaralanırken, 1 kadın ise sinir krizleri geçirdi.

Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay büyümeden önlenirken, polis tarafları etkisiz hale getirdi.

Olay yerinde A.K., ambulansla hastaneye kaldırılan E.K. tedavisinin ardından gözaltına alındı.


Etiketler: #Bartın #laf atma #kavga

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