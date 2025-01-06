Bartın’da 'pes' dedirten olay: Polisi görünce aracı bırakıp kaçtı!

Bartın’da uygulama yapan polisi gören sürücü, aracını yol kenarına bırakıp kaçtı. Aracın yakınlarında bulunan kişi aracı kendisinin kullanmadığı söyleyince araç otoparka çekildi.

Bartın’da 'pes' dedirten olay: Polisi görünce aracı bırakıp kaçtı!
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 07:45

Bartın’da sürücüsü bilinmeyen 06 VYE 33 plakalı otomobil, Çimento Kavşağı’nda yapılan uygulamada polislerin "dur" ihtarına uymadı.

Kaçan sürücüyle polis arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, aracı Gölbucağı Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında anayolun kenarında park halinde buldu.

Ekipler, yaptığı araştırmada aracın yakınlarında ruhsat sahibi olduğu öğrenilen bir kişiyi yaya halde buldu.

Şahsın, aracı bir yakınına verdiğini söylemesi üzerine ise araç otoparka çekilirken, dur ihtarına uymamaktan plakaya para cezası kesildi.


Etiketler: #Bartın #polis

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