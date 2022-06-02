Bartın'da sahile ölü yunus vurdu

02 Haziran 2022 Perşembe, 12:33

Bartın'da sahilde gezdikleri sırada yunus gören yurttaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi tarafından yapılan incelemede, yunusların uzun süre önce öldüğü ve dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirlendi.

Ölüm nedeni saptanamayan yunus, belediye ekiplerince gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.