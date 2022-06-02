Bartın'da sahile ölü yunus vurdu
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde sahile vuran ölü yunus, belediye ekiplerince götürüldü.
Bartın'da sahilde gezdikleri sırada yunus gören yurttaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi tarafından yapılan incelemede, yunusların uzun süre önce öldüğü ve dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirlendi.
Ölüm nedeni saptanamayan yunus, belediye ekiplerince gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.
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