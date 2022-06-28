Bartın'da selde kilitli kalan 56 köpek öldü
Bartın'da meydana gelen sel, yüzlerce köpek bulunan hayvan barınağını da etkiledi. Kilitli kalan 56 köpek hayatını kaybetti. Barınağın sahibine 434 bin TL ceza kesildi.
Bartın'ın Okçular köyünde topladığı yardımlarla Sevim Arkan’ın bir arazide beslediği sahipsiz köpeklerin bulunduğu barınaklar sel suyuyla doldu.
Selden etkilenen köpeklerin sesini duyan yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Barınağın bulunduğu alana gelen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı.
PARA CEZASI
300 köpek güvenli bölgeye alınarak, Bartın Hayvan Barınağı’na götürüldü. 22'si yavru olmak üzere 56 köpek ise öldü.
Hayvanların ölümüyle ilgili olarak barınağın sahibi Sevim Arkana Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 434 bin TL idari para cezası kesildi.
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