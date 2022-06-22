Yasaklanan Köpek Irkları Kurultayı sonuç bildirgesi yayımlandı: Psikolojik test zorunlu olsun

22 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi tarafından İstanbul Barosu Merkez Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Yasaklanan Köpek Irkları Kurultay’ının sonuç bildirgesi yayımlandı. Kurultay’a İstanbul Tarım Orman Müdürlüğü, İstanbul İlçe Belediyeleri, Türkiye Baroları, Üniversitelerin Veterinerlik Fakülteleri, sivil toplum kuruluşlarından, hayvan hakları aktivistlerinden katılım sağlandı. Kurultay’da söz alan konuşmacılar, yasaklanan köpek ırkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Köpeklerdeki agresyonun genetikte yer almadığı ve hiçbir köpek ırkının doğuştan saldırgan ya da tehlikeli olmadığının vurgulandığı konuşmalarda, “Hayvanların saldırgan hale gelmesinin sebebi insan kaynaklıdır” denildi.

HAPSEDİLMEMELİLER

Bildirgede “Tüm köpek sahipleri için ve özellikle gücü açısından riskli kabul edilen köpek ebeveynleri için psikolojik test zorunluluğu getirilmelidir” vurgusu yapıldı. Yasaklı ırkların barınaklara hapsedilmek yerine acilen gönüllüler yönetiminde oluşturulacak bakım evlerine alınması gerektiği vurgulandı.