Yasaklanan Köpek Irkları Kurultayı sonuç bildirgesi yayımlandı: Psikolojik test zorunlu olsun
Yasaklanan Köpek Irkları Kurultayı'nın sonuç bildirgesinde “Tüm köpek sahipleri için ve özellikle gücü açısından riskli kabul edilen köpek ebeveynleri için psikolojik test zorunluluğu getirilmelidir” vurgusu yapıldı.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi tarafından İstanbul Barosu Merkez Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Yasaklanan Köpek Irkları Kurultay’ının sonuç bildirgesi yayımlandı. Kurultay’a İstanbul Tarım Orman Müdürlüğü, İstanbul İlçe Belediyeleri, Türkiye Baroları, Üniversitelerin Veterinerlik Fakülteleri, sivil toplum kuruluşlarından, hayvan hakları aktivistlerinden katılım sağlandı. Kurultay’da söz alan konuşmacılar, yasaklanan köpek ırkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Köpeklerdeki agresyonun genetikte yer almadığı ve hiçbir köpek ırkının doğuştan saldırgan ya da tehlikeli olmadığının vurgulandığı konuşmalarda, “Hayvanların saldırgan hale gelmesinin sebebi insan kaynaklıdır” denildi.
HAPSEDİLMEMELİLER
Bildirgede “Tüm köpek sahipleri için ve özellikle gücü açısından riskli kabul edilen köpek ebeveynleri için psikolojik test zorunluluğu getirilmelidir” vurgusu yapıldı. Yasaklı ırkların barınaklara hapsedilmek yerine acilen gönüllüler yönetiminde oluşturulacak bakım evlerine alınması gerektiği vurgulandı.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'