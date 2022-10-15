Bartın'daki facia sonrası, 'İBB Kültür Sanat' etkinlikleri ertelendi

15 Ekim 2022 Cumartesi, 14:16

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait (TTK) maden ocağında meydana gelen patlamada 40 maden işçisi yaşamını yitirirken, 11 işçi yaralandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bartın'da yaşanan maden faciasının ardından 'İBB Kültür Sanat' etkinliklerinin ertelendiği duyuruldu.

İBB Kültür Sanat'ın Twitter hesabından yapılan duyuru şöyle:

"Kara elmasın yine maden emekçilerine tabut olduğu bir başka maden faciası. Bartın maden ocağı patlamasında kaybettiğimiz maden işçilerinin acısı ile sarsıldık. İBB Kültür Sanat birimleri ve kültür sanat emekçileri olarak kayıplarımızın yakınlarının, madenci iş arkadaşlarının ve tüm emekçilerin acısını derinden yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Bu büyük acımızın yası ile 15-16 Ekim tarihleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilan ettiğimiz tüm kültür sanat etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Başımız sağ olsun."