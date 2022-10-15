Bartın'daki facia sonrası, 'İBB Kültür Sanat' etkinlikleri ertelendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Bartın Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlaması dolayısıyla 15-16 Ekim tarihlerinde yapılacak tüm kültür-sanat etkinliklerinin ertelendiği duyuruldu.
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait (TTK) maden ocağında meydana gelen patlamada 40 maden işçisi yaşamını yitirirken, 11 işçi yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bartın'da yaşanan maden faciasının ardından 'İBB Kültür Sanat' etkinliklerinin ertelendiği duyuruldu.
İBB Kültür Sanat'ın Twitter hesabından yapılan duyuru şöyle:
"Kara elmasın yine maden emekçilerine tabut olduğu bir başka maden faciası. Bartın maden ocağı patlamasında kaybettiğimiz maden işçilerinin acısı ile sarsıldık. İBB Kültür Sanat birimleri ve kültür sanat emekçileri olarak kayıplarımızın yakınlarının, madenci iş arkadaşlarının ve tüm emekçilerin acısını derinden yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Bu büyük acımızın yası ile 15-16 Ekim tarihleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilan ettiğimiz tüm kültür sanat etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Başımız sağ olsun."
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- MADENDE 41 CANIMIZ GİTTİ!
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- MHP'de istifa depremi
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- Mustafa Kemal'in askeri olmaz!
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- TOKİ sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu