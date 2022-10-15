Maden ocağında gerçekleşen Grizu patlaması nedir, neden olur? Grizu patlaması önlenebilir mi?

15 Ekim 2022 Cumartesi, 13:05

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait (TTK) maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 40 maden işçisi yaşamını yitirirken, 11 işçi yaralandı.

İşte, maden ocağında faciaya neden olan grizu patlamasının ayrıntıları...

GRİZU PATLAMASI NEDİR, NEDEN OLUR?



Grizu, maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gazdır.

Grizu, başka bir deyişle metan-hava karışımı olarak da adlandırılabilinir. %5 - %15 arası metan ile havanın birleşmesinden oluşan bu karışım, 650'C de 2 fazlı bir yanma gerçekleştirir. Bu karışım önce ani şekilde genleşir, daha sonra patlama merkezine doğru çok büyük bir kuvvetle gazı sıkıştırır. Büyük tahrip gücüne ve yıkım etkisine sahip bir patlamadır.



GRİZU PATLAMASI ÖNLENEBİLİR Mİ?



Grizu patlaması, madenlerde kaza sonucu en fazla ölümün sebebi. Risk, özellikle yaşlı kömür damarlarında çok yüksek. Grizu kaynaklı patlama riskinin önlenmesi için madenin havalandırılması ve gaz yoğunluğu seviyesinin kontrolü büyük önem taşıyor.



TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2.Başkanı Veyis Sır, "İlk yer üstüne çıkabilen işçilerin verdiği demeçleri değerlendirdiğimizde ocakta bir grizu patlaması olduğu yönünde bir kanı oluşmuştu bizde" diyerek, Grizu patlamaları ocakta metan oranının yüzde 4-15 oranına ulaştığı durumlarda meydana geldiğini belirtti. Ayrıca Sır, "Ocakta metan bu orana ulaşmış ve grizu patlamasına neden olmuş ise bir ihmal ve hata var demektir.'' dedi.

Öte yandan Cumhuriyet, Sayıştay’ın üç yıl önce Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda bulunduğu ortaya çıkardı.