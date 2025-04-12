Bartın'ı nisan ayında 'kar' vurdu: 19 köy yolu ulaşıma kapandı!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 12:31

Güncelleme: 12.04.2025 - 12:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Bartın kent merkezine yağmur yağarken, Ulus ilçesinde yoğun kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 10 iş makinesi ve 34 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL'DAN GELEN CENAZE İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Bartın İl Özel İdaresi ekipleri, İstanbul'da ölen kişinin defnedilmek üzere Bartın'ın Ulus ilçesi Kozanlı köyüne getirilen cenazesi için kapalı olan köy yolunu iş makinesiyle açtı.

Cenaze ve yakınlarını taşıyan otobüs köye ulaştı.

AHMETUSTA GEÇİDİ'NDE YOĞUN KAR

Öte yandan Bartın-Karabük yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.