Bartın'da tek katlı evde korkutan yangın!

Bartın'ın Ulus ilçesinde sobadan kaynaklı çıkan yangında tek katlı ev ile bitişiğindeki odunluk tamamen yandı.

Bartın'da tek katlı evde korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 10:03

Ulus ilçesi Kayabaşı köyünde Satı Dönmez'e ait tek katlı evde, dün akşam saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcımların halıyı tutuşturması ile yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede evi sararken içeride bulunan Durmuş, Fatma ve Gülnur Dönmez dışarıya çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında tek katlı ev ile bitişiğindeki odunluk tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Etiketler: #Bartın #Yangın #soba

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