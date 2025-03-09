Bartın'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın!

Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

Bartın'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 17:07

İlçeye bağlı Abdipaşa beldesinde bugün saat 13.30 sıralarında Mustafa Metin'e ait 5 katlı binanın çatısında, bacadan kaynaklı yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Abdipaşa, Ulus ve Bartın Belediyeleri itfaiye ekipleri, çatıya merdiven uzatarak yangına müdahale etti.

Binada yaşayanlar tahliye edilirken yangın, bir saatlik çalışmayla söndürüldü.

Çatıda büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #Bartın #Yangın #Çatı

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