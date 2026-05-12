Başakşehir'de 2 katlı iş yerinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü: 'Patlama sesi geldi sonra yer sallandı'

İkitelli OSB Mahallesi'nde bulunan Heskop Sanayi Sitesi'nde 2 katlı iş yerinde dün akşam saat 22.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; sanayi sitesinin içinde bulunan parfüm üretimi yaptığı öğrenilen iş yerinde meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı.

Çıkan yangın bodrum kata ve orada bulunan otoparka sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için uzun süre çalışma gerçekleştirdi. Yangın sırasında bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Yangın 8 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

"İLK BAŞTA DEPREM OLDUĞUNU SANDIK"

Görgü tanığı Fatih Kiper, "Biz arkadaşımızın dükkanında çalışıyorduk, patlama sesi geldi sonra yer sallandı. Dışarı çıktığımızda, ilk başta deprem olduğunu sandık. Arka sokağa baktığımızda, 'Yangın var' diyerek birileri kaçıyordu. Duyduğumuza göre kolonya dükkanı yanmış, yan dükkana sıçramış, dağılmış komple. Biz de kendimizi zor kurtardık. Yaralı bildiğimiz kadarıyla yok. Biz kapıya çıktığımızda 15 kişiydik. 3 yan dükkandaki insanları çıkardık. 2-3 patlama sesi duyduk biz" ifadelerini kullandı.