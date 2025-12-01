Başakşehir'de plastik imalathanesinde yangın!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.12.2025 13:04:00
DHA
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik imalathanesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

