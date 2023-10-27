Başakşehir’de doğalgaz patlaması: 1 kişi dumandan etkilendi
Başakşehir’de hurda eritme ve geri dönüşüm üzerine faaliyet gösteren bir işyerinde doğalgaz patlaması meydana geldi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi İSDÖK Sanayi Sitesi'nde hurda eritme ve geri dönüşüm işi üzerine faaliyet gösteren bir işyerinde doğalgaz borusunun kırılması sonucu patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan alevler işyerini sararken çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İşyeri sahibi ise yangın tüpleriyle müdahale ederken dumandan etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Müdahale sırasında yangından etkilenen işyeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Patlama nedeniyle işyerinde hasar oluşurken yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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