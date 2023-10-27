Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Başakşehir’de doğalgaz patlaması: 1 kişi dumandan etkilendi

Başakşehir’de hurda eritme ve geri dönüşüm üzerine faaliyet gösteren bir işyerinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:59
Başakşehir’de doğalgaz patlaması: 1 kişi dumandan etkilendi
Abone Ol google-news

İstanbul'un Başakşehir ilçesi İSDÖK Sanayi Sitesi'nde hurda eritme ve geri dönüşüm işi üzerine faaliyet gösteren bir işyerinde doğalgaz borusunun kırılması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan alevler işyerini sararken çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İşyeri sahibi ise yangın tüpleriyle müdahale ederken dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Müdahale sırasında yangından etkilenen işyeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Patlama nedeniyle işyerinde hasar oluşurken yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


Başakşehir patlama duman Yangın doğalgaz

İlgili Haberler

Çimento fabrikasında korkutan patlama: 1 işçi yaralı

Çimento fabrikasında korkutan patlama: 1 işçi yaralı
Ukrayna’da nükleer santral yakınında şiddetli patlama

Ukrayna’da nükleer santral yakınında şiddetli patlama
Korku dolu anlar... Rögarda patlama meydana geldi, yolda göçük oluştu!

Korku dolu anlar... Rögarda patlama meydana geldi, yolda göçük oluştu!

En Çok Okunan Haberler