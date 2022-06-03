Başakşehir'de göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Başakşehir'de inşaat alanındaki kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Başakşehir Kayabaşı'nda inşaat alanındaki kazı çalışmalarında saat 11.00 sıralarında toprak kayması oldu.
İnşaatta çalışan Salih Yazaydık isimli işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.
Yapılan incelemede işçi Salih Yazaydık'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
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