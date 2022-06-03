Başakşehir'de göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Başakşehir'de inşaat alanındaki kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

DHA
03 Haziran 2022 Cuma, 13:00
Başakşehir'de göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Başakşehir Kayabaşı'nda inşaat alanındaki kazı çalışmalarında saat 11.00 sıralarında toprak kayması oldu.

İnşaatta çalışan Salih Yazaydık isimli işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Yapılan incelemede işçi Salih Yazaydık'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.


Başakşehir İşçi göçük Toprak kayması

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler