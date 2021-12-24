Başakşehir'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Başakşehir'de bir fabrikada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Başakşehir'de bir fabrikada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Panayır Sokak'ta mutfak gereçleri üretilen fabrikanın işçilerinin kaldığı konteynerde, elektrikten kaynaklanan yangın çıktı.
Durumu fark eden işçiler kısa sürede konteyneri boşaltırken bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.
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