Başakşehir'de mobilya atölyesinde yangın paniği!
Başakşehir, Keresteciler Sanayi Sitesi içerisindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
İkitelli Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi, Keresteciler Sanayi Sitesi'nde içerisinde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.
İş yerinden dumanların yükseldiği görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, kerestelerin yandığı iş yerine girebilmek için kapalı olan kepenkleri testere ile keserek yangına müdahale etti.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürülürken, ardında büyük çapta hasar bıraktı.
İtfaiye ekipleri iş yerinde uzun süre soğutma çalışmaları yaparken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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