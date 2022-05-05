Başakşehir’de yabancı uyruklu iki çocuğu darbeden şüpheliler yakalandı
Başakşehir’de yabancı uyruklu iki çocuğu taksi bekledikleri esnada darbeden 3 şüpheli yakalandı.
Olay, 3 Mayıs günü Başakşehir ziya Gökalp Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.A. ve A.A. isimli yabancı uyruklu iki çocuk taksi beklediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle F.İ., S.Ö. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar tarafından darbedildi.
Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, F.İ., S.Ö. ve S.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan sorgulamada F.İ. ve S.A.’nın emniyet kayıtlarında yaralama ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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