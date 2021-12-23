İzmir’de ırkçı saldırı: Suriyeli üç işçi yakılarak öldürüldü

23 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu üç kişinin, geçtiğimiz 16 Kasım’da gece fabrikadaki ranzalarında uyudukları sırada K.K. isimli katil zanlısı tarafından üzerlerine benzin dökülerek yakıldığı iddia edildi. Yaralanan işçilerden Ahmed Al-Ali’nin (21), Mamoun Al-Nabhan’ın (23) ve Muhammed El-Bish’in hastaneye kaldırıldıkları, işçilerden ikisinin olayın ertesi günü yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi’nden yapılan açıklamada, yaşanan vahşetin ardından K.K. isimli katil zanlısının Güzelbahçe’de iki kişiyi daha bıçaklayarak yaraladığı, ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı, daha sonra tutuklanarak cezaevine götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada saldırının ırkçı saiklerle yapıldığı belirtildi.