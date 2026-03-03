Başaran Aksu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İzmir’in Kınık ilçesinde bulunan Polyak Madencilik’te ödenmeyen alacakları için eylem yapan işçilere yönelik jandarma müdahalesinin ardından gözaltına alınan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) örgütlenme uzmanı Başaran Aksu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, Başaran Aksuyu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

İŞÇİLERE JANDARMA MÜDAHALESİ

Maden sahası önünde bir araya gelerek içerideki mesai arkadaşlarıyla buluşmak isteyen işçilere jandarma ekipleri müdahale etmişti. Sendikanın açıklamasına göre müdahale sırasında biber gazı ve cop kullanılmış, müdahale öncesi işçilere seslenen Başaran Aksu, holdinglerin işçilerin emeğine ve yasal haklarına el koyduğunu savunarak, “Millet kendi kazandığı alın terini, maaşını, tazminatını alabilmek için onlarca gün mücadele etmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullanmıştı.